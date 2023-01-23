『Wilsonプロスタッフ97S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 05時 52分に出品され03月15日 05時 52分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2014年式ウィルソンプロスタッフ97Sです。



ラケット面：97インチ

グリップサイズ：2

ガット込み重量（g）···340g

グリップ内に鉛で6g重くして、RFより少し

軽めで振り抜きと打感は良いと思います。



ルキシロン4Gを縦48P・横46P張りで10回

程度の使用で、ガットの特性上殆んど摩耗

緩みもなく充分使用可能で、大変お得だと

思います。



ご興味がある方は、遠慮なくコメントを

お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>テニス>>>ラケット(硬式用) 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ウィルソン