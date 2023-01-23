『ノースフェイス バルトロライトジャケット ニュートープ Lサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 05時 06分に出品され05月05日 05時 06分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス バルトロライトジャケット

サイズL



品番：ND92340

品名：Baltro Light Jacket

カラー：NT ニュートープ

サイズ：L



着丈：71.5センチ

肩幅：47.5センチ

身幅：56.5センチ

袖丈：68.5センチ



※手寸法のため多少の誤差はご了承ください



・2020年のデザインです

・ノースフェイスの店舗にて購入の正規品です

・着用回数は15回ほどです

・汚れやなどはありません。かなり綺麗な状態です

・袋付いてます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

バルトロライトジャケット

ニュートープ

Lサイズ