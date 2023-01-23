『限定THE NORTH FACE ノースフェイス 星条旗 ヌプシL 海外サイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 23時 34分に出品され03月29日 23時 34分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE INTERNATIONAL PACK IC NUPTSE JACKET ノースフェイス IC ヌプシジャケット 星柄 ダウン



【海外限定 日本未発売】

メンズLサイズになります。日本のサイズだとXLになるかと思います。正規品となりますのでご安心ください。

身幅 61cm 着丈 70cm

色はネイビーになります。



人の手に渡ったものなので、中古品だという事。詐欺防止のため、ノーリターンをご理解ある方のみのご購入お願い致します。



日本未発売で、当時手に入れるのに大変苦労しました。



表地に星柄のプリントが施されており

左腕にはNORTHFACE、星条旗のワッペンを装着。

とてもしっかりとした作りで、ダウンも700フィルとたくさん入っております。

芸能人も数多く私物で着用されております。



“INTERNATIONAL PACK”は、

今年2018年平昌（韓国）冬季オリンピックに向けて発売されたアイテムで

星条旗をモチーフにしてデザインされたアイテムです。日本未発売モデルになります。

かなり入手困難ですので是非この機会に。



5回ほどの着用。状態は良好だと思います。画像で確認お願いいたします。中古となるため神経質な方は入札ご遠慮ください。



カラー···ブルー,ホワイト,ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 限定THE

NORTH

FACE

ノースフェイス

星条旗

ヌプシL

海外サイズ