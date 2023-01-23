『PORTER ダークグリーン ナイロン バックパック2way【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 05分に出品され03月21日 02時 05分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【機能性】

リュックとショルダーの2wayショルダー使用可能です。また内部にはジッパー付きのポケットがあり、小物の整理に便利です。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなデザインは、カジュアルなシーンからビジネスシーンまで幅広く対応します。

調整可能なストラップにより、快適なフィット感を提供します。



【収納力】

外部にもジッパー付きのポケットがあり、必要なアイテムをすぐに取り出せる便利さがあります。



- 色: ダークグリーン

- 素材: ナイロン

- 内部ポケット: あり（ジッパー付き）

- スタイル: バックパック

- ストラップ: 調整可能

- 外部ポケット: あり（ジッパー付き）



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

ダークグリーン

ナイロン

バックパック2way