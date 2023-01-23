『60s peerless Black chambray jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 09時 38分に出品され04月28日 09時 38分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 60年代の通称黒シャンジャケットです。



単丈になっており、メーカー、状態共に申し分ないかと思います。



スペシャルピースをどうか。



値下げ交渉は金額によりますが、応じます。







肩幅···44cm

身幅···54cm

袖丈···62cm

着丈···57cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 60s

peerless

Black

chambray

jacket