『SONY ULT WEAR WH-ULT900N/HC フォレストグレー【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 14時 13分に出品され03月14日 14時 13分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最初のうちに何度か使用しましたが、新しいヘッドホンを購入したのでお譲りいたします(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈⋆)



壁にもたれた際についてしまった傷(写真4枚目)がございますが、ほとんど目立ちません。



保証有



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