『CZUR Shine 1300A3 Pro【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 17分に出品され03月09日 03時 17分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CZUR Shine 1300A3 Pro.

付属品は写真の通りです

本をスキャンするのに便利です。

1秒未満でスキャン可能

スキャンにかかる時間は1秒未満。

ハンズフリーで操作できるフットペダル、オートフォーカスと自動ページめくり検出機能。超高速でストレスなくスキャン。

印刷可能なサイズはA3まで。



独自の特許技術Curve-Flattenテクノロジーで綺麗にデータ化

独自の特許技術Curve-Flattenテクノロジーは、スキャンしたデータのは読みやすさを追求するために、湾曲補正、指紋の削除、角度調整、背景の最適化といった補正を行う技術。



書籍の湾曲を自動で補正してくれるので、裁断する必要なし！

ページが欠けていたり、細かいシワがついている場合や、傾きなども検知し、自動で補正します。



名刺や切手に便利なマルチターゲットスキャン機能

マルチスキャン機能では、複数のアイテムを個別で認識することで、一度のスキャンで複数のアイテムをデータ化できます。

名刺の管理やコレクションの切手をスキャンする際に役に立ちます。



言語スキャンにも対応

OCR機能付き。



重量1kg。持ち運びに最適。

本体重量は1kgで持ち運びに最適。



CZUR Shine

ブランドCZUR（シーザー）

モデルShine Ultra（Shine 1300A3 Pro）



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>Webカメラ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: シーザー