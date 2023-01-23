『HAIRBEAURON 3D Plus [STRAIGHT] ヘアアイロン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 10時 16分に出品され04月15日 10時 16分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年くらい使用していました。

黄ばみと少し傷汚れあります。動作確認済み。







【ブランドの特徴】

HAIRBEAURONは、髪に優しい技術を用いた美容家電ブランドです。特に、熱を均一に分散させることで、髪のダメージを最小限に抑えることが特徴です。



【モデルの特長】

3D Plus [STRAIGHT]は、ストレートヘアアイロンとして設計されており、滑らかな仕上がりを実現します。特許技術により、髪の質感を保ちながら、スタイリングが可能です。



【付属品とデザイン】

専用の箱と説明書が付属しており、収納や持ち運びにも便利です。ホワイトとブルーのカラーリングがスタイリッシュで、どんなインテリアにもマッチします。



- ブランド: HAIRBEAURON

- モデル名: 3D Plus [STRAIGHT]

- 色: ホワイト、ブルー

- 電源コード: あり 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアアイロン 商品の状態: やや傷や汚れあり