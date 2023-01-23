『新品 HERNO カシミア フーデットコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 08時 06分に出品され03月26日 08時 06分に終了予定です。即決価格は55,200円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スポーティーでエレガント。ハイブリットデザインが得意のラグジュアリーなファブリックに定評のあるHERNO最上級ラインからカシミアフーデットコート（PA000107U）になります。ダウンに使用される薄手のサキソニーと違い、こちらはオーバーコート用のヘヴィーウエイトのカシミアビーバー生地を採用。

やはり特筆すべきはこの生地。ロロ・ピアーナ、アニオナと並ぶ最高級天然生地メーカーとして知られるコロンボ社のカシミアビーバー生地。

数あるカシミアのなかでも内モンゴルで育ったカシミア山羊の胸の毛が最高級とされていますが、COLOMBO製はその中でも全世界に認められた最高級のカシミアです。エルメスやキートン、ブリオーニにも供給される同社の毛足の長いカシミヤは、深みのある風合いや透き通るような光沢感も素晴らしく、濡れているかのようなしっとりとした肌触りと抜群の保温力を誇ります。最高級カシミア生地に表面コーティングではなく、原毛レベルでトリートメントを施すことによりカシミアの風合いを損なわず優れた撥水性が持続します。

裏地に使用しているナイロン部分は定番素材のNYLON ULTRALIGHT。20デニールの超極細糸で織られた撥水生地になっており、柔らかな手触り上品な光沢感が特徴です。中綿にはThermoreの機能性中綿を使用し、軽く暖かく着る方を包み込みます。



ミリタリーデザインのN-3Bを最上級の素材とHERNOらしいテーラリングに裏打ちされた仕立てによって、ここまでエレガントかつラグジュアリーな仕上がりに。やり過ぎないようパッチポケットになっているのもヘルノならでは。

上品な素材と時代に合わせたシルエットになるよう程良いゆとりをもたせ快適な着心地を実現。



Col.ブラック

サイズ:48

肩幅:46cm

身幅(脇下0cm):57cm

着丈:87cm

袖丈:66cm



品番PA000107U

素材（表地）カシミヤ 100%

(イタリア・LUIGI COLOMBO社製)

中綿ポリエステル 100%

イタリア製

313,500円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

HERNO

カシミア

フーデットコート