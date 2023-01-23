『80年代 ウールリッチ USA製 ブルゾンジャケット ブルー青 WOOLRICH【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 16時 56分に出品され03月03日 16時 56分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ウールリッチのヴィンテージジャケットです。



身幅 61

着丈 63

裄丈 90



状態

筆頭すべきダメージや汚れはありませんが古着にご理解ある方のみご購入お願いします。





No.263 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80年代

ウールリッチ

USA製

ブルゾンジャケット

ブルー青

WOOLRICH