『極上 aquascutum トレンチコート ベージュ ステンカラーコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 04時 53分に出品され03月27日 04時 53分に終了予定です。即決価格は12,700円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回程度の着用です。

生地の質感の状態もよく、上質な雰囲気が抜群に出ております。

175cm60kgで少しゆったりと着用しておりました。

着丈が長いので、雰囲気抜群です。





【ブランドの特徴】

このトレンチコートは、著名なブランド「aquascutum」のホワイトラベルモデルです。高品質な素材と洗練されたデザインが特徴で、スタイルと機能性を兼ね備えています。



【デザインとスタイル】

ベージュの色合いは、どんなコーディネートにも合わせやすく、内側のチェック柄がアクセントとなっています。トレンチコートのクラシックなデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【機能性】

ウエストにベルトが付いており、シルエットを調整可能です。袖口には調整可能なストラップがあり、着用感を向上させています。



- ブランド: aquascutum

- モデル名: ホワイトラベル

- 色: ベージュ

- 内側デザイン: チェック柄



ご覧いただきありがとうございます。





着丈119cm

身幅47cm

雪丈79cm

肩幅45cm



#トレンチコート#ステンカラーコート#コート#トレンチ#アクアスキュータム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アクアスキュータム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極上 aquascutum

トレンチコート

ベージュ ステンカラーコート