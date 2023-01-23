『断捨離ママ様専用 PORTER ポーター フレーム ミニショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 22分に出品され03月21日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【2種の異なるナイロン素材を使用することでそれぞれの持つ表情のコントラストを楽しめる、ミリタリーテイストのコンパクトショルダーバッグ。財布にスマートフォン、ちょっとした小物入れを収められるサイズ感です。 】



【ブランド】

PORTER

ポーター



【タイプ】

PORTER ポーター FRAME フレーム ショルダーバッグ ミニショルダー 吉田カバン ナイロンバッグ ポーチ



【素材】

ナイロンツイル（裏面：アクリルコーティング）、コーデュラナイロンリップストップ（裏面：ウレタンコーティング） 裏地 ｜コーデュラナイロンリップストップ（裏面：ウレタンコーティング）



【カラー】

ブラック 黒 BLACK



【サイズ】

縦幅 16cm

横幅 21cm

マチ 5cm

収納口 約 18

ショルダーストラップ 長さ

約 84〜146×幅 約 2.5

重量 約 150グラム

生産国 日本



＊素人採寸ですので多少の誤差があるかもしれません。

※サイズ感には個人差があるため、お答えできませんのでご了承ください。



【状態】

新品未使用に近い極美品です。

中古品ということをご理解頂き、ご購入お願いします。

ご不明な点や、ご質問があればお気軽にコメントして下さいね！





✅発送方法について✅



発送方法につきましてはヤマト運輸の『らくらくメルカリ便』です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 断捨離ママ様専用 PORTER

ポーター

フレーム

ミニショルダーバッグ