『Samsung Galaxy Buds3 ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 23時 35分に出品され04月18日 23時 35分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|サムスン
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落札価格9425円
790 入札履歴
終了
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