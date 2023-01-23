『Samsung Galaxy Buds3 ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 23時 35分に出品され04月18日 23時 35分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サムスン