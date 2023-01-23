『【新品未開封品】final ZE3000 BLACK ワイヤレスイヤホン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 33分に出品され03月04日 13時 33分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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final ZE3000 新品未開封品です。



メーカー:final

品番:ZE3000

完全ワイヤレスイヤホン

Color:BLACK



最新の音響工学、音響心理学の研究成果を踏まえた音質設計。

完全ワイヤレスイヤホンの新しい定番と言える製品。



特長

・超低歪を実現する新設計ドライバー「f-Core for Wireless」搭載

・筐体内部圧力の最適化する「f-LINK ダンピング機構」

・高音質・低遅延のコーデックaptX™Adaptiveに対応

・カスタマイズしたかのような装着感

・至上最高の装着感を実現するイヤーピース

・簡単タッチ操作が可能

・IPX4の生活防水対応

・使い心地を重視した理想的な形状の充電ケース

・オートペアリング機能搭載

・片耳モード搭載



スペック

・通信方式Bluetooth® 5.2

・対応コーデックSBC、AAC、Qualcomm® aptX™、aptX™ adaptive

・連続音楽再生時間イヤホン本体：最大7時間 / ケース込み：最大35時間

・充電時間イヤホン本体：約1.5時間 / 充電ケース：約2時間

・バッテリー容量イヤホン本体：35mAh / 充電ケース：300ｍAh"

・防水性能IPX4 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用