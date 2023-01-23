『Supreme シュプリーム small box ロンT L 黒 ボックスロゴ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 32分に出品され03月23日 09時 32分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme シュプリーム small box ロンT



サイズ L



色 黒



シンプルなデザインのロンTです。胸元にはアイコニックなSupremeのロゴが施されています。どんなスタイルにも合わせやすく、コーディネートの幅が広がります。



目立つ様な汚れ等はございません。



宜しくお願い致します！



袖丈···長袖



カラー···ブラック



柄・デザイン···プリント（ロゴ)



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

シュプリーム

small

box

ロンT

L

黒 ボックスロゴ