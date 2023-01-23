『supreme シュプリーム ロゴ アクリルケース box【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 36分に出品され03月05日 18時 36分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 supreme 16FW Lucite Box アクリルケース



大きく目立つような傷はございませんが細かい傷はございます。

中古品であることをご理解いただける方お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ supreme

シュプリーム ロゴ アクリルケース

box