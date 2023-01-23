『半額以下◆新品タグ付NUR DNATELLA LUCCHI 星トートヌール【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 13時 36分に出品され03月18日 13時 36分に終了予定です。即決価格は9,677円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆NUR DNATELLA LUCCHI ◆

スターシシュウトートXS

ヌールドナテッラルッキ





新品タグ付

未使用

スター刺繍トート



定価 34,000円＋税

ゴールド



サイズ

高さ30㎝

幅 35㎝

マチ 10.5㎝

長財布やポーチ、折り畳み傘など、普段使いのお荷物が充分に入る大きさでオンオフお使い頂けます。

シボ感のある牛革に、星を刺繍であしらった軽やかなデザイン。1枚革のスタイリッシュな雰囲気と、持った時の軽さも魅力的です。



【NUR】上質な皮革を使用しイタリアの職人達が、ひとつひとつ丁寧に手作業で制作しているブランド。切りっぱなしのシンプルなデザインでハンドメイドの暖かみを存分に楽しんで頂けます。



#ルタロン

#ベイクルーズ



素材···本革



カラー···ゴールド



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヌール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 半額以下◆新品タグ付NUR

DNATELLA

LUCCHI

星トートヌール