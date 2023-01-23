『Mountain Research Terry Robe【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 21時 30分に出品され04月18日 21時 30分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Mountain Research Terry Robeです。



2020年リリースです。

今治の生地で着心地がよく、またオーバーサイズなので上着の上に羽織ったりと使い勝手が良いです。

着用回数は10回ほどで状態良です。

価格は40000円くらいでした。



カラーはグレー

サイズはM

着丈103cm

身幅63cm

裄丈86cm





公式サイト引用

今治産の別注オリジナル4mmコットンパイルを使ったオーバーサイズのバスローブ（あるいはガウン）はウエストポケットとフェルト・レターワッペンで描かれた背中の「HOLIDAY」ロゴがポイント。ウエストベルトはずり落ち防止のボタン留め仕様。左ポケットには赤テープで1アクセント。焚き火前で羽織る一枚として。



カラー···グレー



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parasite パラサイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マウンテンリサーチ

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