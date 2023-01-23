『チェスターコート｜逸品 高級コート｜垢抜け｜褒められコーデ｜英国人気｜防寒｜冬【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 24分に出品され03月30日 12時 24分に終了予定です。即決価格は13,700円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◉商品番号M-21176



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※1200円以下は対象外です。

※割引併用は不可です。





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wain shiell





☘️平置寸法 46サイズ



総丈 【 約103cm 】

袖丈【 約60cm 】

身幅 【 約53cm 】

肩幅【 約50cm 】





☘️状態・特徴



良品・逸品

…添付写真10.11枚目箇所に汚れがございますが

後身裾あたり濃紺の色合いなので客観的に

みえずらい程度です！

その他目立つ汚れなどなく綺麗な状態です♡



※シワ伸ばし・毛玉取りなど

できる限りのお手入れ後に発送♪



…80s 90s 高級コート

ドイツ製 100%コットン

英国ブランド 希少

レディースも着られます♡





☘️カラー



…ブルー、ネイビー系統





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1️⃣取扱商品は基本USED商品です。

目に止まる傷や汚れなどは可能な限り

詳細を記載・写真添付しております。





2️⃣保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。

大きめサイズは圧縮発送させて頂きます。





3️⃣商品のデザインや色、状態には主観を伴い

表現及び受け止め方に個人差がございます。





4️⃣確認は人間がおこなっている為、

汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。





5️⃣モニタ環境や日光の入り方により、

商品の色合いが多少異なる場合が

ございます、ご了承下さい。





不明点がございましたらお気軽にご質問下さい ◡̈ ˊ˗ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ チェスターコート｜逸品

高級コート｜垢抜け｜褒められコーデ｜英国人気｜防寒｜冬