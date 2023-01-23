『ARCTERYX Zeta SL Jacket ゼータSLジャケット M【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 08時 04分に出品され04月08日 08時 04分に終了予定です。即決価格は15,210円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入ok

ARCTERYX アークテリクス

Zeta SL Jacket ゼータSLジャケット



21776 - 121205 - 09/19



size: M



本体: ナイロン(ポリテトラフルオロエチレンコーティング加工) 100%



color: Black



着丈 77cm / 身幅 59cm / 裄丈 92cm



傷や汚れなどはありませんが

あくまで中古品の特性を理解した上でご購入お願い致します。



売り切りたいので価格は定期的に見直しますが

こちらのタイミングで行います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARCTERYX

Zeta

SL

Jacket

ゼータSLジャケット

M