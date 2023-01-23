『マーベル トレーナー 海外輸入【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 18時 04分に出品され03月30日 18時 04分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用タグつきの商品となります。

アメリカから輸入購入しました！

サイズが合わなかったため出費します♪

ディズニー、マーベルが好きな方に着てもらえると嬉しいです♪

重ね着風のデザインで生地もしっかりしてるので、暖かいしかわいいです！！



タグには5L、チェストが116～124と記載されています。(メンズサイズの５Lです)

日本で購入できるのはM、Lのみです。

海外からの送料も含まれるのでお得だと思います♪





素人採寸ですが参考になればと思います。

肩幅 約54cm

身幅 約63cm

着丈 約77cm

袖丈 約66cm

⚠️ネットの写真は日本で発売している物なのでサイズ感は違います





カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

タイプ···プルオーバー

ポケット···あり

季節感···秋冬





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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ マーベル トレーナー 海外輸入