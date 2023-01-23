『【Barbour / バブアー】別注 OLD BEDALE タマムシ ビデイル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 19時 59分に出品され03月16日 19時 59分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エディフィス

【Barbour / バブアー】別注 OLD BEDALE タマムシ (ビデイル)



カラー カーキ

サイズ 38

価格 53,900



袖を3cmほどカットしております。

普段XLサイズを着用していますが、ほどよくゆったり着用できます。

着用回数が5、6回なので状態は良いと思います。



2022 SPRING COLLECTION BARBOUR × EDIFICE



過去に完売を記録したエディフィスでしか買えない玉虫カラーの別注モデルに新色のベージュも加わり再登場！

BARBOURの過去のアーカイブの中でも名作と名高い"OLD BEDALE"をベースモデルに、生地、裏地をEDIFICE限定仕様にアレンジした一着。

今回先シーズン即完した玉虫色のカーキに加え新色のベージュが加わりました。

どちらのカラーも付属のゴールドの色味と非常にマッチし上品な見え方になっています。

また、背裏のチェックは今改めて注目されているマドラスチェックを採用。

見えない部分にもシーズンらしさを表現した特別な一着に仕上がりました。



※こちらノンオイルド商品となります。



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透け感：なし

裏地：あり

伸縮性：なし

光沢感：あり

生地の厚さ：普通

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【スタッフ着用コメント】

《スタッフA》

身長:183cm/体重:78kg/普段サイズ:XL/着用サイズ:38

サイズ感：適度にゆとりのあるサイジング

素材感：独特な光沢をもつ薄手の生地感

着心地：ゆとりも有り羽織りやすい軽い着心地

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エディフィス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【Barbour

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バブアー】別注

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BEDALE

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ビデイル