『MIERU/Lサイズ/ハーフジップ カットソー 微起毛あったか素材 伸縮 新品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 12分に出品され03月29日 02時 12分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MIERU/Lサイズ/ハーフジップ カットソー 微起毛あったか素材 ジャージー伸縮 無地 ベーシック 万能 長袖 新品/ベージュ



記載サイズ／実寸（単位：cm）

L

肩幅39 身幅50 袖丈60 着丈69



カラー

ベージュ



詳細

素材：アクリル64％ レーヨン16％ ポリエステル20％

参考価格：8,360円（税込）

シーズン：Autumn/Winter ※シーズンについて

仕様：ハーフジップ

DESCRIPTION 商品説明

しっとりとした微起毛が心地よく、伸縮性に優れた快適な着心地のジャージー素材を使用したカットソー。ベーシックなデザインで流行に左右されず長年愛用できる一枚。大人カジュアルスタイルによく合います。



2004年に設立された東北初のメンズアパレルメーカー、MIERU（ミエル）。大人の男性に、新しいスタイルに挑戦しながらお洒落を楽しんで欲しい。そんな思いを胸に、伊達男発祥の地＝仙台から、「伊達なファッション」を届けるブランドです。



タグ付きの新品ですので、ご自分用にはもちろん、大切な方へのプレゼントにもおすすめです。当店ならではの驚きの価格！！是非この機会にお楽しみください！



【MIERU／ミエル】

2004年に仙台で設立された、東北初のメンズアパレルメーカー。大人の男性に向けた上質なカジュアルウェアを提案する国内メーカーです。仙台の代表的な百貨店である藤崎をはじめ、三越伊勢丹、大丸、高島屋ほか全国の主要百貨店での取り扱い。繊研新聞社が主催する「百貨店バイヤーズ賞」のメンズ部門賞「グッドパートナー賞」を2年連続で受賞するなど、高く評価されています。



カテゴリーの「ブランド」ユナイテッドアローズはあくまで参考であり、ユナイテッドアローズの製品ではありません。





※発送資材は再利用品です

新品未使用ですが素人の保管品です

以上ご理解のほどお願い申し上げます

ノンクレームノンリターンでお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MIERU/Lサイズ/ハーフジップ

カットソー

微起毛あったか素材

伸縮 新品