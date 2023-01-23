『IRIS OHYAMA 除湿機 IJDC-K80 8L/日【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 15時 12分に出品され03月29日 15時 12分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度、短時間試運転したのみの美品です。

購入時の段ボール箱はないので、素人梱包にて発送します。その点をご了承の上、ご購入ください。

2022年製。

2023年3月に購入後、自宅保管しております。



●商品サイズ（cm）

幅約33.4×奥行約28.5×高さ約73.9

●本体重量

約11.5kg

●電源電圧

AC100V、50/60Hz

●消費電力

720W

●定格除湿能力※1

8.0L/日

●除湿可能面積の目安※2

木造：17m2(10畳)

プレハブ：25m2(15畳)

鉄筋コンクリート：33m2(20畳)

●タンク容量

約3.5L

●使用温度

0〜40℃

●コード長さ

約2m

●除湿機能

デシカント式

●首ふりモード

90°・70°・50°

●強さ選択（サーキュレーター・除湿）

各：強・中・弱

●切タイマー

2・4・8時間

※1 定格除湿能力は、室温20℃、相対湿度60％を維持し続けたときの、1日（24時間）当たりの除湿量です。

※2 除湿可能面積の目安は、JEMA（日本電気工業会）規格に基づいた数値です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>除湿機・乾燥機 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アイリスオーヤマ