『ニューバランス/CM996GR2 27.5cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 06時 30分に出品され03月18日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカー…ニューバランス

カラー···ライトグレー

モデル_商品名···CM996GR2

素材···スウェード×メッシュ



今年2月にアマゾンで購入してから2回ほど着用しました。

少し汚れが有ります。

あくまでも使用品のため、ご理解いただける方のみ

ご検討をお願いいたします。

商品は添付の画像をよくご確認ください。



※元箱に入れて配送いたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ニューバランス/CM996GR2



27.5cm