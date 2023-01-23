『【デッドストック】87年製 U.S. MARINE CORPS ゴブニット 36【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 20時 44分に出品され03月17日 20時 44分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム】

【デッドストック】1987年製 U.S.MARINE CORPS ゴブニット セーター USMC USN 海軍 ミリタリー ヴィンテージ ハイネック モックネック



【サイズ】

(表記)

36

(実寸 : 平置き採寸)

身幅 約53cm

肩幅 約50cm

袖丈 約57cm

着丈 約71cm



【カラー】

ブラック(画像参照)



【コンディション】

デッドストック未使用品



◉商品の状態に関しましては画像をご覧下さいませ、ご不安な方はご購入前にご質問お願い致します。

◉発送はコンパクトに圧縮して商品を梱包致しますので、タタミジワが付いてしまいますのでご了承下さいませ。





★即購入可能

★専用不可

★商品の発送は”発送通知”にてお知らせします





(注) 北海道、沖縄,その他の離島への発送には別途料金が発生する場合がございますので予めご連絡お願い致します。

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【注意事項】

・下記の注意事項をお読みになりご理解ご了承の上ご購入お願い致します。

・撮影の環境上、実際の色とは多少異なる場合がございますが、出来る限り実際の色が伝わるように撮影しておりますので多少の色味の違いは予めご了承くださいませ。

・穴や汚れなどのダメージは出来る限り画像や説明文にて記載いたしますが、稀に見落としがある場合もございますので予めご確認の上ご購入下さいませ。

・サイズの計測も人によって違うと思いますが出来る限り正確に実寸を計測して参りますので多少の誤差は予めご了承くださいませ。

・畳んで商品を保管しており発送の際も出来る限りコンパクトにお包みして発送致しますのでシワが付いてしまう場合がございますことも予めご了承下さい。

・必ず画像、説明文を十分にご覧なられてからご購入お願い致します。



カラー···ブラック



ネック···ハイネック



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【デッドストック】87年製

U.S.

MARINE

CORPS

ゴブニット

36