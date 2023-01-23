『コーチ/COACH バッグ CR652 ショルダーバッグ ハンドバッグ2WAY【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 57分に出品され03月27日 22時 57分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます。



☆即購入OK

☆新品未使用



ハンドバッグ

ショルダーバッグです☆



☆商品説明☆



★商品番号：CR652

★カラー：ブルー

★サイズ：約縦22cm x 横30cmxマチ11.5㎝

*ハンドルの長さ：28cm

*ストラップの長さ：54.5cm

★素材：グラブタン・レザー

★仕様：開閉：ファスナー式

*内側：スナップ付きポケット×1

★付属品

・COACHケアカード、保存袋、紙袋など



・海外アウトレット品の為、ほつれや裁縫等、日本の物と比べると甘い部分もある場合が御座います。

・検品の為一度開封しております。



以上、ご理解の上ご購入の程宜しくお願い申し上げます。

気持ちの良い取引が出来るよう、心がけてまいりますので宜しくお願い致します(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ/COACH

バッグ

CR652

ショルダーバッグ

ハンドバッグ2WAY