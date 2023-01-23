『デビュードフィオレ Debut de Fiore ツイード ドッキングワンピース【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 09時 27分に出品され04月19日 09時 27分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デビュードフィオレ Debut de Fiore

ツイード ドッキングワンピース



ブランド:Debut de Fiore

デビュードフィオレ

デビュー・ド・フィオレ





カラー:ピンク



シフォンとツイード のドッキングワンピースです。

リボンベルトが付いてます。



サイズ:38

丈:約88cm

肩幅:33.5cm

身幅:約44.5cm





素材

表地:アクリル53%、毛29%、ナイロン18%

裏地:ポリエステル100%

別布:ポリエステル100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: デビュードフィオレバイレッセパッセ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ デビュードフィオレ

Debut

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ツイード

ドッキングワンピース