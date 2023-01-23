『EVISU エヴィス サンプル品 カバーオール ジャケット クレイジー柄【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 15時 40分に出品され05月01日 15時 40分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 １０年近く前にEVISUで購入したカバーオールのサンプル品になります。この柄のカバーオールは一着のみサンプルで作られたのを購入しました。クレイジーパターンのカモメ柄になります。かなりのレア品です。2回程着用したのみの美品です。サイズ表記は38です。平置きで肩幅43センチ、身幅46センチ、袖丈６１センチ、着丈７０センチくらいになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エヴィス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EVISU

エヴィス サンプル品 カバーオール ジャケット クレイジー柄