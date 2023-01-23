『美品✨シャネル ボストンバッグ チョコバー ナイロン ブラック ココマーク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 22時 42分に出品され03月17日 22時 42分に終了予定です。即決価格は24,960円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #lalalashop【CHANEL】

#lalalashop【ハンドバッグ】



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●サイズ：

縦幅 27cm

横幅 43cm

マチ 13.5cm



●素材：ナイロン、レザー



●状態:表面シミ汚れ、ベタつきあり



●付属品：



●購入先:古物商許可を取得し、真贋済みの正規の代理店から購入しています。



●その他、注意事項：

中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



●管理番号

56562.0727.1217 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨シャネル ボストンバッグ チョコバー ナイロン ブラック ココマーク