『NOAH Double-Pleated Denim Pant【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 02時 56分に出品され03月20日 02時 56分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 30インチ

ウエスト76cm

股下75cm

太もも幅35cm



2回ほど着用しました。

オンラインにて定価49500円で購入しました。



#NOAH

#supreme

#デニム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ノア

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ NOAH

Double-Pleated

Denim

Pant