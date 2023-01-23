『マイケルコース ハンドバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 10時 21分に出品され03月26日 10時 21分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マイケルコース ハンドバッグ



カラー···ブラウン



今年3月頃にオンラインストアにて購入し、1度だけ短時間使用したのみです。

荷物もたくさん入ります！

ショルダーにもできます！

ロック付き前ポケットが前面にあります。

23600円にて購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マイケルマイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マイケルコース

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