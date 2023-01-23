『美品 ＤＵＶＥＴＩCＡ／デュベティカ ダウンベスト（レディース） 38【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 51分に出品され03月26日 16時 51分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ＤＵＶＥＴＩCＡ／チェルッティ



ダークグレー 38（Sサイズ相当）

フーデッドダウンベスト



一度着用したものの、着る機会がなく自宅保管してあるものになります。傷や汚れもなく、美品の状態です。





カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 ＤＵＶＥＴＩCＡ／デュベティカ ダウンベスト（レディース）

38