『Stussy Sport Script TeeブラックM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 09時 11分に出品され04月10日 09時 11分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 最近購入しましたがサイズを間違えたため、着ておりません。ほぼ美品です。値段交渉⭕️

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Stussy

Sport

Script

TeeブラックM