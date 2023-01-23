『雰囲気良 シンチバック 月桂樹ボタン デニム パンツ ワーク セーラーパンツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月15日 11時 05分に出品され05月15日 11時 05分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

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【商品の説明】

商品名 : 雰囲気極上 シンチバック 月桂樹ボタン デニム パンツ

ブランド・メーカー：不明

シンチバック、スナップボタン：scovill社製



【商品の状態】

使用状況 :使用感やペンキ、サビ汚れが見られます。古着をご理解いただける方のみ、ご購入をお願いいたします。



注意事項 :過度に神経質な方、迅速な受け取りが出来ない方は、ご購入をお控えください。



【その他】

不明点はご質問ください。



デニムカラー...濃紺 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 雰囲気良

シンチバック

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