『【Supreme】Striped Hooded プルオーバーパーカー 18ss【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 07時 27分に出品され04月08日 07時 27分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme（シュプリーム）のマルチカラーのストライプに、フロントのスクリプトロゴが目を引くプルオーバー パーカー(18SS Striped Hooded Sweatshirt)になります。



しっかりした厚手のコットン素材に裏起毛なのでとても暖かく、3シーズンご着用頂けます。



やや色褪せはございますが、

まだまだご活用頂けるお品物になります。



【ブランド】

Supreme

シュプリーム



プルオーバー パーカー

ストライプ スクリプトロゴ

ユニセックス 裏起毛

Supreme Striped Hooded Sweatshirt



ジャパンタグ

正規品



【商品名】

Supreme【18SS】Striped Hooded Sweatshirt

ストライプド フーデッド スウェットシャツ

ボーダー パーカー S



【購入先】

大手ネットショップ



【カラー】

マルチカラー



【サイズ】

表示サイズ S

やや大き目のサイズ感になります。



実寸平置きサイズ

肩幅 約50cm

身幅 約56cm

着丈 約64cm

袖丈 約62cm



【素材】

コットン100%



【状態】

ランクB

やや毛羽立ち、色褪せあり。

その他、特筆すべきダメージは見当たりません。



ランク表

【S】新品タグ付き

【A】使用感の少ない美品

【B】若干の使用感がある一般的な中古品

【C】一部に傷汚れあり

それなりに使用感を感じる中古品

【D】傷汚れや使用感が多く見受けられる中古品



画像にてご確認下さい。



【発送】

折り畳んで梱包させて頂きます。

畳み皺が付く場合がございます。

予めご了承下さい。



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#シュプリーム

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#StripedHoodedSweatshirt

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#ボーダー

#カジュアル

#ユニセックス

#オーバーサイズ

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#通学

#18ss

#秋冬



カラー···マルチカラー

袖丈···長袖

タイプ···プルオーバー

素材···裏起毛

ポケット···あり

季節感···春、秋、冬

柄・デザイン...ストライプ, ボーダー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【Supreme】Striped

Hooded

プルオーバーパーカー 18ss