『エアジョーダン1ミッドuniversity red-white [並行輸入品]【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 04時 30分に出品され04月28日 04時 30分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回履きましたがほとんど観賞用として家に置いてありました。

洗剤を使って掃除しましたが中古品なので神経質な方はお控えください。



【ブランドの特徴】

Jordanは、バスケットボール界のアイコンであり、スタイルとパフォーマンスを兼ね備えたシューズを提供しています。特にこのモデルは、エレガントなデザインと高い耐久性が特徴です。



【デザイン】

シューズは、黒とグレーのコンビネーションで、サイドには特徴的な模様が施されています。また、スウッシュロゴが目を引きます。スタイリッシュでありながら、スポーティな印象を与えます。



【快適性とフィット感】

このシューズは、快適な履き心地を提供するために設計されています。足にフィットしやすく、長時間の使用でも疲れにくい仕様です。



- ブランド: Jordan



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ エアジョーダン1ミッドuniversity

red-white



[並行輸入品]