『401【ｉ5第８世代！東芝★高性能SSD】2020年製ノートパソコン 良品！【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 09時 26分に出品され03月25日 09時 26分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020製モデル

この価格でこのスペックはお値打ちですが、

即売れ品につき、早い者勝ちです！！



第8世代のCore-i5搭載でSSD256GB、メモリ8GBのマシン

高性能でとてもサクサク動作します！

バッテリー状態は良好！12時間超表示！

新品時比較80%ほどのバッテリー状態！

Bluetoothも内蔵！



オフィス2021認証済！



【お得なパソコン出品中♪】





⭐️サポート付き！

パソコンは知識がなくて不安・・・と言う方も安心

⭐️現役エンジニアである当方が、困ったらすぐサポートします



⭕購入前だけでなく、購入後の迅速丁寧なサポートも好評頂いています！！



【おすすめポイント！】

⭕SSD256GBとメモリ8GB

⭕Core-i5第8世代で安心動作

⭕13インチで取扱いが楽！

⭕マニュアル付き（接続等）

⭕複数アプリもインストール済



【こんな方に！】

✅オフィスが使いたい！

✅高性能でサクサク使用したい！

✅到着後すぐに使いたい！

✅初めてのパソコンに

✅動画閲覧に

✅サポートがあると安心



【便利アプリも複数】

✅Google Chrome

✅iTunes

✅SNS各種

✅DVD再生ソフト

✅他（HDMI/USB-AとC/microSD)



✨オフィス搭載✨

⭐️Microsoft Office 2021（正規版）

Word、Excel、PowerPoint 等使えます



【仕様】

■東芝

■Windows11

■Core i5 8250U

■ドライブなし、カメラあり

■SSD256GB

■メモリ8GB

■13.3インチ

■有線/無線LAN



【お渡し内容】

パソコン 本体/ バッテリー/ ACアダプタ



【注意点、状態】

⚠️バッテリーは消耗品ですので保証対象外になります(バッテリー単体での充電、使用は確認できています)

⚠️天板や裏面にやや傷ですが使用に影響はありません。

⚠️プロフィールをご確認の上、購入お願いします





■■安心保証■■

出品時・発送前にしっかり動作確認していますが、万が一初期不良の際は、返金返品対応させていただきます

評価前にご連絡をお願い致します



NB-401 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイナブック