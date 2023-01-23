『401【ｉ5第８世代！東芝★高性能SSD】2020年製ノートパソコン 良品！【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 09時 26分に出品され03月25日 09時 26分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ダイナブック
富士通lifebook u series u937✨ci5✨8GB✨128GB
¥ 8970
Ｂ⑥富士通 FMVU14006 U938/S
¥ 10400
Dellノートパソコン/i 5-8350U/SSD256GB/メモリ8GB/無線
¥ 12675
レノボThinkpad E15 Gen2 i5-1135G7Office2021
¥ 18870
SERYUB Core i9-10885H 32GB 15.6 ノートパソコン
¥ 34408
HP ノートPC Corei5 17.3型 グラボ搭載 Win11 HN82
¥ 9750
【ジャンク】ゲーミングPC GTX970M 32GB G-Tune P650SE
¥ 9750
Windows11搭載ノートパソコンVETESA
¥ 9282
【Office付】NEC ノートパソコン 赤 リモート 在宅ワーク 初心者 簡単
¥ 12400
PANASONIC CF-RZ6 7世代 i5-4GB office 付き
¥ 10400
美品！Dynabook T55/FBD 第8世代Core i5 [281]
¥ 13455
NEC ノートPC 15.6インチ 日本語キーボードNo.2
¥ 9360
e58⭐Corei7⭐ブルーレイ⭐️Windows11✅カメラ付✅ノートパソコン
¥ 10530
NECノートPC Corei7 Windows11 ブルーレイ HN616
¥ 7800
訳あり特価❗Let’snote SV8 8世代i5 高速SSD メモリ8GB搭載
¥ 12250
レッツノートCF-SV8/Core i5/メモリ8GB/SSD/Office
¥ 13500
【富士通】AH53 高速i7 新品SSD256GB 8GB ホワイトノートPC
¥ 10550
★ワケアリ★大人気のガーネットレッド 超薄型 Office2019付
¥ 7800
落札価格12870円
50 入札履歴
終了
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