『Apple MacBook Air 使用感あり【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 09時 03分に出品され03月04日 09時 03分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 APPLE MacBookAir 13インチ



BLUETOOTH有

CPUコア数: 2

CPUメーカー: INTEL

OS: OS X Big Sur

color: SILVER

グラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵

グラフィックチップブランド: Intel

グラフィックチップモデル: HD GRAPH. 5000

ストレージ種類: SSD

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

解像度種類(新): 1440X900



画面サイズ···13.3インチ



CPU種類···Core i5 1.3Ghz



OS···Mac OS



メモリ···8GB



SSD容量···128GB



Early2013のMacBook Air 13.3インチモデルです。

Big Surの初期セットアップの状態にしてあります。



10年以上使っているので傷や汚れなどあります。

あくまでも中古品である事をご理解の上、購入をお願いします。

本体のみです。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: やや傷や汚れあり