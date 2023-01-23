『マツケンサンバ余興4点セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 33分に出品され03月17日 00時 33分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マツケンサンバ 衣装セット



マツケンサンバ 衣装



余興で一度使用したのみです。

素人保管ですのでご了承頂ける方のみ



金色着物

帯



マツケン棒キラキラ



マツケン

かつら 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>コスチューム・コスプレ>>>コスプレ衣装 商品の状態: 目立った傷や汚れなし