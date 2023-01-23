『1990s old stussy heads T-shirt【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 05時 21分に出品され05月01日 05時 21分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代、オールドステューシー

ステューシーヘッズ サイズXL

袖裾シングルステッチ

フロントピンホール、バックに汚れあり



いい茄子紺だと思います。





着丈74

肩幅57

身幅57

袖丈20





80s

90s

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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 1990s

old

stussy

heads

T-shirt