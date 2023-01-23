『パナソニック EH-KN7J-W くるくるドライヤー ナノケア ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 02時 38分に出品され05月08日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パナソニック EH-KN7J-W くるくるドライヤー ナノケア ホワイト EHKN7JW





2024年5月に購入しました。新品未開封商品となります。



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ドライヤー

ドライアー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック