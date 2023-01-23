『パナソニック EH-KN7J-W くるくるドライヤー ナノケア ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 02時 38分に出品され05月08日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|パナソニック
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落札価格8502円
262 入札履歴
終了
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