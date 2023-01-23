『【激レア】浮世絵★東洲斎写楽★和柄★葛飾北斎★ビッグシルエット☆フーディ★XXL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 14時 33分に出品され03月19日 14時 33分に終了予定です。即決価格は11,427円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☑️ブランド名



United Athle



☑️サイズ表記



XXL



☑️カラー



クリーム色



☑️原産国



MADE IN CHINA



☑️素材



綿100%



男性はもちろん、女性(レディース)の方にもおす すめです。



☑️採寸



着丈 : 約77cm





身幅 : 約67cm





肩幅 : 約62cm





袖丈 : 約59cm



＊素人の採寸ですので若干の誤差はご容赦下さい。



☑️状態



古着ですので多少の使用感はありますが、良好な状態です！

これからもたくさんお使い頂けます！

多少の見落としはご了承下さい。あくまでも古着となります事をご理解の上、ご購入をお願いします。





※トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認お願いします^_^





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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【激レア】浮世絵★東洲斎写楽★和柄★葛飾北斎★ビッグシルエット☆フーディ★XXL