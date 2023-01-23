『ジョーダン JORDAN パリサンジェルマン サッカー 長袖 アウター パーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 00分に出品され03月27日 20時 00分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ…L

コットン82% ポリエステル18%



ジョーダンとパリサンジェルマンコラボの長袖パーカーになります。

・柔らかい起毛仕上げのフリース素材を使用したフリースパーカー

・パリの名門サッカークラブ「PSG（パリ・サンジェルマンFC）」と「ジョーダン」コラボモデル

・厚手のフレンチテリーの内側は起毛されており、柔らかく暖かな肌触り

・心地良いフードと手を暖かく保つのにも小物の収納にも便利なカンガルーポケットを備えた

・右袖には「ICI CEST PARIS」とチームスローガンを配している

・全体は濃い色と淡い色が混じり合った、落ち着きと上品さ、独特な風合いを兼ね備えたマーブルグレー



状態

汚れや破れ等なく、問題なく着用できます。



古着になりますのでご理解ある方のみお願いいたします。



着丈67cm

身幅57cm

肩幅57cm

袖丈62cm



ジョーダン

JORDAN

ナイキ

NIKE

パリサンジェルマン

PSG 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジョーダンブランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ジョーダン

JORDAN

パリサンジェルマン

サッカー

長袖

アウター

パーカー