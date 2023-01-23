『Levis S501xx デニム ジーンズ 44大戦モデル バレンシア 濃紺【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 12時 23分に出品され03月10日 12時 23分に終了予定です。即決価格は24,923円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆Levis / Jeans / Denim / S501XX / 1944 / 555 Valencia / 90s / Vintage / Made in USA



90年代ヴィンテージ、リーバイスのS501XXジーンズです。

99年バレンシア製(555工場)、1944年第２次世界大戦時の501の復刻モデルです。ポケットのアーキュエイトステッチはペンキステッチ、フロントボタンは月桂樹ボタンを使用し、コインポケットにも耳が使われています。今は無き、米国バレンシア工場製の価値ある一本です。

ビックEの赤耳、ほとんど色落ちも無く非常に状態は良いです。

サイズが小さい為女性の方にもオススメです。



【Brand/ブランド】

Levis/リーバイス



【Item/アイテム】

S501xx

Denim Jeans/デニム ジーンズ



【実寸サイズ】

ウエスト： 36cm(※平置きなので×2程度)

股上： 30cm

股下： 83cm

股下よりワタリ： 28cm(※股下の縫い目より真横に測定)

裾幅： 20.5cm

サイド総丈： 111cm

※平置きで採寸。誤差はご了承願います。



【Detail/詳細】

USA/アメリカ製

555/バレンシア

BIG E/ビックE

Leather Pach/レザーパッチ

V Stitch/Vステッチ

Donut Button/ドーナツボタン/月桂樹

ペンキステッチ

赤耳

98年製

US古着



【Material/素材】

コットン 100%



【Condition/コンディション】

◆未使用に近い

※左膝裏付近にキズあり



※古着になりますので多少の見落としはご容赦ください。

あくまで古着、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



◆コンパクトに梱包させていただきます。

※ゆうゆうメルカリ便(匿名配送 ※時間指定不可)



◆注意事項

NCNRになりますので宜しくお願い致します。



※相場などにより値上げする場合がありますので

ご了承お願い致します。

※アイテムによってはお値引き致します。

お値引き出来ないことが多いと思います。

多少の値下げ希望の際は【希望金額】をお願いします。

ない場合は返答致しません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ Levis

S501xx

デニム

ジーンズ

44大戦モデル

バレンシア

濃紺