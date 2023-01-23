『【希少】ノースフェイス ダウン ホワイト ピンク ロング ホワイトレーベル L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 15時 16分に出品され03月17日 15時 16分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム



【希少】ノースフェイス ダウン ホワイト ピンク ロング ホワイトレーベル L



■カラー ホワイト ピンク



■素材 画像参照



■サイズ 95 L



■実寸サイズ(平置き採寸)

着丈 88cm

身幅 55.5cm

肩幅 49cm

袖 56cm



・実物と写真画像はPC環境やOSの違いで見え方が異なる場合があります。

・カラーの記載につきましてはメーカーで定めたカラー名とは異なる場合があります。



◆品質状態

ほとんどシミや汚れの目立たない美品です。✨✨



⚫︎商品は全て国内ブランドショップ又は大手リサイクルショップで購入した真贋済みの正規品となります。安心してご購入ください。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします



【購入前に必ず以下をご確認をお願い致します。】



★ブランド品になりますので、すり替え防止のため

ノークレームノーリターンでお願いします。



★「新品」・「未使用」等の記載がないものは、全てユーズド品となりますので、その旨ご理解の上、購入ください。

神経質な方、商品の状態に厳しい方はトラブルの原因になりますので購入をお控えください。



★購入後に「思っていたものと違った」「思っていたよりも状態が悪かった」等をおっしゃる方はトラブルの原因になりますので、購入はお控えください。



管理番号12-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ 【希少】ノースフェイス ダウン ホワイト ピンク ロング ホワイトレーベル L