『ONKYO GX-500HD(B) アクティブスピーカー PCスピーカー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 20時 40分に出品され03月16日 20時 40分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古品！ ONKYO GX-500HD パワードスピーカー 最上位機種



>>> 注意点

御覧いただきありがとうございます。

こちらの商品は中古品となっております。

ご不明な点がありましたら、ご質問ください。





>>> 製品情報

メーカー：ONKYO（オンキョー）

モデル名：GX-500HD

左側S/N：2665JJ5950770943

右側S/N：2665JJ595077094

品名:パワードスピーカーシステム

出力：40W+40W

入力端子：RCA端子(LINE IN1/2) x2ポート

S/PDIF端子(角型 - DIGITAL IN Optical) x1ポート

出力端子：サブウーファー出力(SUBWOOFER PRE OUT) x1

3.5mmイヤホンジャック（PHONE）x1ポート



ハイレゾ音源対応

定価：￥49,800





>>>出品内容

・スピーカ本体（L+R）

・R-L間接続用スピーカケーブル(長さ約1m)

・3.5mmジャック-RCAケーブル（JVC製）





>>>確認事項

正常動作・音出し確認済み

ボリューム・ソースミックス、ガリ音など無し

サランネット、破損・破れ無し





傷箇所は画像を上げておりますが、見落としがある可能性がありますのでご了承ください。

画像7：R側背面、金属部細かい擦り傷

画像8：L側シリアル番号剥がれ、後ろ側右上角に化粧フィルム欠けあり

画像9/10：LR両側底面、引きずったと思われる擦り傷複数





>>>コメント

ONKYO製パワードスピーカーシリーズの最上位機種になります。

PCやTVの音質強化におすすめです。

通常使用で見える範囲は美品かとは思いますが、上記傷は最低あります。



#ONKYO

#WAVIO

#ハイレゾ

#PC 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>PCスピーカー 商品の状態: やや傷や汚れあり