『ボディバッグウールボアS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 10分に出品され03月30日 04時 10分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エバゴス2024秋冬シリーズ、定番のボディバッグウールボアです。

色はナチュラル。

皮部分がフニュシュリンクが使用されています。

インターネット通販にて定価71500円で購入しました。荷物が入るか心配しながらの購入でしたがもう少し容量が欲しいため、もったいないですが出品致します。一度荷物を入れましたが新品未使用に近い状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エバゴス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ボディバッグウールボアS