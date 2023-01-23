『赤 レザー ジャケット Mサイズ イタリア製【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 18時 34分に出品され03月18日 18時 34分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

このジャケットは、イタリアのソロフラ市で染色・加工された高品質なレザーを使用しています。耐久性があり、長持ちするアイテムです。



【スタイリッシュなデザイン】

鮮やかな赤色が特徴で、ファッション性が高く、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすいです。



【快適なフィット感】

サイズはMで、体にフィットするデザインが魅力。動きやすく、着心地も良好です。



- 色: 赤

- 素材: レザー

- サイズ: M

- 製造国: イタリア

- 特記事項: 高品質なレザー使用



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

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