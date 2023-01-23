『Rope アンゴラ レディース ロングコート サイズ9【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 14時 53分に出品され04月20日 14時 53分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品 Rope アンゴラ ロングコート



●シンプルかつ上品なスタンダードなコートです。

アンゴラ素材を使用しており、保温性が高く、これからの寒い時期にも最適です。

取り外し式のファー襟が付いており、さらなる暖かさと華やかさがあります。



●表記サイズ：９

肩幅：41cm

着丈：100cm

身幅：47cm

袖丈：59.5cm

(若干の誤差はご了承下さい。)



●カラー

ブラック



●素材

表地 アンゴラ 65％

毛 35％

裏地 キュプラ 100％



ご覧いただきありがとうございます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Rope アンゴラ

レディース ロングコート サイズ9